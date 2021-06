EN DIRECT - Covid-19 : Sanofi va investir 2 milliards d'euros dans l'ARN messager

UNE LONGUE IMMUNITÉ





Une étude publiée dans la revue Nature et reprise par le New York Times rapporte que les vaccins Pfizer-BioNTech et Moderna déclenchent une réaction immunitaire persistante dans l'organisme qui protégerait contre le coronavirus pendant des années.





Ces résultats viennent s'ajouter aux preuves de plus en plus nombreuses que la plupart des personnes vaccinées avec les vaccins à ARNm pourraient ne pas avoir besoin de rappels, tant que le virus et ses variants n'évoluent pas beaucoup au-delà de leurs formes actuelles, ce qui n'est pas garanti.





Toujours selon cette étude, les personnes qui se sont remises du Covid-19 avant d'être vaccinées n'auront quant à elles peut-être pas besoin de rappels, même si le virus se transforme de manière significative.