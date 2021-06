EN DIRECT - Covid-19 : "Le variant Delta arrive, nous devons tous être vigilants", alerte Emmanuel Macron

TROISIÈME VAGUE EN AFRIQUE





La troisième vague des cas de Covid-19 se propage plus rapidement en Afrique et frappe plus fort sur un continent confronté à une pénurie des vaccins, a alerté ce jeudi le bureau régional de l'Organisation mondiale de la santé (OMS).





En Afrique, "la troisième vague prend de la vitesse, se propage plus vite, frappe plus fort", a déclaré le Dr Matshidiso Moeti, directrice régionale de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) pour l'Afrique. "Avec une augmentation rapide du nombre de cas et des rapports de plus en plus nombreux de maladies graves, la dernière vague menace d'être la pire à ce jour en Afrique", a-t-elle averti lors d'une conférence de presse virtuelle.





Selon l'OMS, les cas de Covid-19 ont augmenté pendant cinq semaines consécutives depuis le début de la troisième vague le 3 mai 2021. Au 20 juin - jour 48 du début de cette troisième vague -, l'Afrique avait enregistré environ 474.000 nouveaux cas, soit une augmentation de 21% par rapport aux 48 premiers jours de la deuxième vague.