EN DIRECT - Vaccin Moderna : l'UE conclut un nouveau contrat pour 300 millions de doses supplémentaires

LIAISONS MARITIMES





La compagnie maritime Brittany Ferries a indiqué ce mercredi qu'elle retardait la réouverture de plusieurs liaisons maritimes entre la France, l'Espagne, l'Irlande et la Grande-Bretagne, en raison des restrictions sanitaires maintenues des deux côtés de la Manche. Le redémarrage de quatre navires prévu le 22 mars a été reporté "jusqu'à la mi-mai, au plus tôt", a précisé la compagnie bretonne dans un communiqué. Sont notamment concernées les liaisons au départ de Roscoff (Finistère) et Saint-Malo (Ille-et-Vilaine).





Cinq ou six navires continueront leur service "afin de répondre aux besoins essentiels des voyageurs et de permettre aux marchandises de circuler librement", depuis Caen-Ouistreham (Calvados), Cherbourg (Manche) et Le Havre (Seine-Maritime) pour le fret.