EN DIRECT - Feu vert de l'Assemblée nationale à l'état d'urgence sanitaire jusqu'au 1er juin

VACCINS





Au moins 51,28 millions de doses de vaccins antiCovid-19 ont été administrées dans le monde, selon un comptage réalisé par l'AFP à partir de sources officielles, mercredi à 10H00 GMT.





Israël est, de loin, le pays le plus en avance puisque plus d'un quart de sa population (26,1%) a déjà reçu au moins une dose, soit 2,3 millions de personnes. En volume, les Etats-Unis font la course en tête (15,7 millions de doses administrées), devant la Chine (plus de 15 millions de doses) et le Royaume-Uni (4,7 millions de doses).