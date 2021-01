EN DIRECT - "Une troisième vague fatale" en mars : l'inquiétude du président des urgentistes

LETTRE DE STARS BRITANNIQUES DE LA MUSIQUE





Des stars britanniques de la musique, dont Elton John et Sting, ont accusé mercredi leur gouvernement d'avoir "honteusement laissé tomber" les musiciens, qui ne peuvent plus se déplacer librement pour leurs tournées dans l'Union européenne à cause du Brexit. Au total, plus de 100 stars, de chanteurs pop comme Ed Sheeran à des compositeurs comme Judith Weir, ont cosigné une lettre publiée par le journal The Times, dénonçant "le trou béant" auquel sont confrontés les musiciens.





La fin de la libre circulation entre le continent et le Royaume-Uni depuis le 1er janvier leur impose à présent d'obtenir des visas individuels avant de se déplacer dans tout pays de l'UE, entraînant aussi des coûts supplémentaires.

Londres et Bruxelles se renvoient la responsabilité de cette situation.