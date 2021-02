EN DIRECT - L'exécutif veut "tout faire pour éviter un confinement national"

VERBALISATIONS





Selon nos informations, les forces de l'ordre sont intervenues vendredi soir pour mettre fin à une fête clandestine et dans plusieurs bars à chichas et restaurants à Puteaux, Villeneuve la Garenne, Saint Ouen et Ivry sur Seine. Au total 173 verbalisations et quatre personnes, parmi lesquelles des gérants et des organisateurs, ont été interpellées.