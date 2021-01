EN DIRECT - Covid-19 : le vaccin Moderna efficace contre les variants anglais et sud-africain

VIETNAM : LA GRANDE FÊTE DU PARTI COMMUNISTE À L'ÉPREUVE DU COVID-19





A partir du 25 janvier, le 13e Congrès du Parti communiste vietnamien prévoit de rassembler plus de 4000 personnes dans la capitale à Hanoi rappelle Courrier International. Il s'agit de l'événement politique le plus important du pays et pour éviter tout risque, les invités ont été testés deux fois au Covid-19 avant le début des travaux le 25 janvier. Avec 1539 cas de Covid-19 et 35 morts, le pays enregistre un des bilans les plus faibles dans le monde.