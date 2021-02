EN DIRECT - Covid-19 : 456 décès en France en 24h, les hospitalisations en hausse

À NEW YORK, LA NEIGE CONTRARIE LA VACCINATION





En raison de la tempête de neige attendue sur la ville, les centres de tests et de vaccination sont fermés. Une puissante tempête devait couvrir de neige lundi nombre de villes sur la côte Est des Etats-Unis, dont New York, après avoir touché la capitale Washington. Au sud de Big Apple, dans le nord du New Jersey et sur une partie du Connecticut la couche de neige pourrait atteindre entre 45 et 60 centimètres, selon le NWS.