EN DIRECT - Vaccination : plus de 2,6 millions de rendez-vous pris depuis les annonces d'Emmanuel Macron

VACCINATION DES ENFANTS





Pour l'ONU, c'est un risque de "catastrophe absolue". L'organisation s'alarme du retard pris dans la vaccination des enfants à cause de la pandémie de Covid-19 et d'une possible levée trop rapide des restrictions sanitaires, qui protègent également contre les maladies infantiles.





Selon les chiffres publiés par l'OMS et l'Unicef, 23 millions d'enfants n'ont pas reçu en 2020 les trois doses du vaccin contre la diphtérie, le tétanos et la coqueluche ou DTP3, qui sert de mesure de référence. Un chiffre plus atteint depuis 2009.





La pandémie a forcé à concentrer les ressources et personnels sur la lutte contre le Covid, entraînant la fermeture de nombreux services de soins ou la réduction de leurs horaires. La crainte de la contamination et les mesures de confinement ont aussi empêché des patients de se déplacer.