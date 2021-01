EN DIRECT - Covid-19 : 100.000 personnes vaccinées en France depuis le 27 décembre

POINT SUR LA PANDÉMIE





Selon le dernier bilan ce dimanche, la pandémie de coronavirus a désormais fait plus de 1,926 million de morts dans le monde. Les États-Unis demeurent le pays le plus touché (plus de 374.008 morts). Suivent le Brésil (203.100 décès), l'Inde (près de 151.000), le Mexique (plus de 133.200) et le Royaume-Uni (plus de 80.800).