EN DIRECT - Vaccination : Doctolib enregistre un rebond des prises de rendez-vous pour une 1ère dose

DELTA : L'ALERTE DE VERAN





Le ministre de la Santé Olivier Véran alerte sur le risque de propagation du variant Delta, sur Radio J : "L’épidémie repart au cœur de l’été. Elle repart à partir des jeunes. Il va se passer la même chose que l’été dernier : les jeunes vont contaminer les moins jeunes et vous allez avoir une augmentation de la pression hospitalière. On est à environ 3000 nouveaux diagnostics par jour. Mais avec ce variant Delta, on pourrait avoir plus 20000 cas début août."





"Nous faisons face à un ennemi presque nouveau, parce qu'il est beaucoup plus contagieux. Plus vous aurez de gens malades, plus vous aurez de gens qui font des formes graves."





"Sans la vaccination, nous aurions une vague bien plus importante que la précédente. Ceux qui attendent ne doivent pas attendre. Vous avez des jeunes qui feront des Covid longs. Vous pouvez avoir des troubles de la sexualité."





"La vaccination réduit l’impact sanitaire, mais si la vague est très haute, on aura quand même un impact sanitaire. Si nous étions tous vaccinés, nous n’en parlerions plus. On se concentrerait sur la reprise économique.”





"Le risque de contamination n'a jamais été aussi élevé qu'avec ce variant pour les personnes qui ne sont pas vaccinées. Je dis à ces gens qu'ils prennent un risque majeur de contamination."