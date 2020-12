EN DIRECT - Vaccin Pfizer-BioNTech : l'UE se prononcera sur son autorisation "au plus tard" le 29 décembre

L'IRLANDE SE DÉCONFINE





L'Irlande sort de son deuxième confinement ce mardi après six semaines de strictes restrictions, avec la réouverture des magasins non essentiels, des salons de coiffure et des salles de sports. Les musées, galeries, bibliothèques, cinémas et lieux de culte sont aussi autorisés à rouvrir et il est désormais recommandé de porter un masque dans les rues et lieux de travail très fréquentés, ainsi que dans les lieux de culte.





Les restaurants et pubs qui servent à manger pourront accueillir de nouveau des clients dès vendredi, mais pas installer à la même table des personnes issues de foyers différents. Selon le Centre européen de prévention et de contrôles des maladies, l'Irlande affiche désormais le taux d'incidence du virus sur 14 jours le plus faible de l'Union européenne derrière l'Islande.