EN DIRECT - Vaccin anti-Covid : le retard de livraison de Pfizer-BioNTech rattrapé "à la fin du 1er trimestre"

SAUVETAGE D'EUROSTAR





25 dirigeants d’entreprises et universitaires britanniques ont appelé dans un courrier le gouvernement à participer à un sauvetage d'Eurostar, la compagnie ferroviaire transmanche mise à mal par la fermeture de la frontière du fait de la pandémie de Covid-19, ont rapporté des médias.





Jusqu'à récemment, la compagnie - détenue majoritairement par la SNCF - était un symbole de la facilité à faire circuler des TGV en Europe. Mais elle se retrouve paralysée par la crise du nouveau coronavirus, ses plateformes et installations spéciales à Paris, Londres et Bruxelles étant quasiment désertées. A l’heure actuelle, le groupe n’offre plus qu'un seul aller-retour par jour entre Paris et Londres, alors qu'avant la pandémie, Eurostar faisait circuler deux trains à l'heure aux périodes d'affluence.