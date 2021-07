EN DIRECT - Covid-19 : le pass sanitaire européen entre en vigueur aujourd'hui

GEL HYDROALCOOLIQUE





Le gel hydroalcoolique doit, pour conserver son efficacité, contenir au moins 65% d'alcool et son flacon doit être refermé hermétiquement, a souligné l'Anses dans un avis. Depuis le début de la pandémie en mars 2020 et la préconisation de gestes barrières, "l'utilisation des solutions et gels hydroalcooliques est devenue un geste quotidien lorsque le lavage à l'eau et au savon n'est pas possible".





Pour l'Anses, il faut "choisir le type de contenant le plus adapté à la fréquence d'utilisation, en réservant les flacons munis d'une pompe à une utilisation fréquente". Elle préconise d'utiliser des produits "ayant une concentration en alcool (éthanol ou isopropanol) d'au moins 65%" qui "éliminent plus de 99,9% des virus enveloppés, y compris les coronavirus".