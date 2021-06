EN DIRECT - Vaccination Covid-19 : plus de deux milliards de doses injectées dans le monde en six mois

LA HAS REND SON AVIS SUR LA VACCINATION DES ADOLESCENTS





La Haute autorité de santé (HAS) confirme le "bénéfice individuel et collectif d'une vaccination généralisée contre le Covid-19 chez les adolescents en bonne santé". "La vaccination des adolescents vient compléter celle des adultes dans l'objectif de diminuer la circulation du virus et de permettre, à terme, une baisse des mesures de protection additionnelles", écrit la HAS dans son avis rendu ce jeudi.





La HAS recommande également d'ouvrir "très rapidement la vaccination aux adolescents souffrants de comorbidités" et "aux adolescents vivant dans l'entourage des personnes immunodéprimées ou celui des personnes vulnérables non vaccinées".