EN DIRECT - Covid-19 : un sénateur propose la vaccination obligatoire de tous les 24-59 ans

INTENSIFIER LA VACCINATION





Dans un communiqué, la Haute Autorité de Santé a appelé à ce que la campagne de vaccination se poursuive car "si la situation épidémique s’améliore très nettement, le virus, lui, reste présent sur le territoire avec la diffusion de variants plus contagieux."





C'est pourquoi l'organisme a réaffirmé la nécessité que les personnes vulnérables et précaires et les professionnels à leur contact, "au premier rang desquels les soignants et les professionnels des établissements sociaux et médico-sociaux" se fassent vacciner en priorité.





"En effet, une augmentation de la couverture vaccinale est nécessaire pour freiner la reprise épidémique et limiter les formes graves et les décès", assure la Haute Autorité.