EN DIRECT - Covid-19 : le couvre-feu de retour à Barcelone

JEAN-CHRISTOPHE LAGARDE SUR LCI





"J'ai fait une proposition que le Premier ministre n'a pas repris. On a fermé les commerces à trois reprises, peut-être quatre s'il y avait à nouveau des mesures de restrictions à la rentrée avec la progression du virus. On a une arme contre le virus. Je propose que les commerçants, qui sont vaccinés, et leurs employés, qui le sont aussi, ne ferment plus. On a aussi des emplois à sauver, des gens qui ont besoin de retrouver une vie sociale. On a aussi besoin de revivre. Ce n'était pas la même chose quand on n'avait pas les vaccins. Maintenant qu'on les a, ceux qui ont décidé de se protéger, ceux qui ont aussi fait l'effort civique de protéger les autres, doivent pouvoir vivre plus normalement."