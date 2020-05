EN DIRECT - Municipales : le conseil scientifique remettra son rapport dans la journée

ECONOMIE





"Une baisse de 10% du PIB, ce sont des morts", prévient, sur LCI, l'économiste Alain Minc. Qui considère qu'"on a choisi la voie du confinement parce que les Chinois ont confiné, on les suit parce qu'on a peur d'eux et qu'on les admire". Puis d'ajouter : "Un seul homme aurait pu prendre une décision contraire, le président des Etats-Unis. Mais comme c'est Donald Trump, on le disqualifie. Il a dit que le remède ne devait pas être pire que le mal. Si Barack Obama avait dit ça, je suis certain qu'on l'aurait écouté."