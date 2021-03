EN DIRECT - Covid : en costume, les acteurs de reconstitutions historiques manifestent à Avignon

"Nous avons un protocole de traçage des contacts et a bien fonctionné depuis le mois de septembre. Il a permis de rompre de nombreuses chaînes de contamination et de permettre de laisser les écoles ouvertes", a-t-il poursuivi. "Pour la semaine dernière, 320.000 tests salivaires ont été proposés, 200.000 ont été réalisés dans les écoles. Depuis le 22 mars, les établissements de 16 départements sont passés en protocole renforcé. A partir de lundi, trois nouveaux départements entre dans ce protocole renforcé, avec des lycées en demi-jauge."

"On comptait près de 21.000 cas parmi les élèves et 2.515 parmi le personnel. Le taux d'incidence parmi les écoliers reste faible, les collégiens et les lycéens ont quant à eux un taux d'incidence assez important. La positivité en milieu scolaire reste inférieure qu'en novembre dernier, mais reste en hausse donc nous devons rester attentifs", a précise Jean-Michel Blanquer.

"Cette pandémie nous concerne tous et le combat pour la jeunesse est le premier des combats. Nous devons penser à la traversée de la crise et à la fin de la crise, notamment l'avenir de nos enfants", a déclaré Jean-Michel Blanquer, avant d'ajouter : "Nous ne décidons pas de la fermeture des cantines, ces mesures doivent être prises au cas par cas et en dernier ressort."

Selon le dernier bilan de Santé Publique France publié ce vendredi, 42.000 nouveaux cas ont été diagnostiqués ces dernières 24 heures alors que 27.242 personnes sont actuellement hospitalisées en raison du Covid-19 en France, soit 206 de plus en 24h. Parmi ces personnes hospitalisées, 4.766 personnes sont actuellement en réanimation, soit 57 de plus que la veille. 304 décès ont été observés ces dernières 24 heures. En Île-de-France, le taux d'incidence a quant à lui dépassé les 600 cas pour 100.000 habitants, soit une hausse de 17% en une semaine.

La Grèce a annoncé vendredi que le confinement en vigueur dans le pays serait à nouveau prolongé jusqu'au 5 avril et que la réouverture des magasins et des écoles sera étudiée la semaine prochaine par le ministère de la santé. La Grèce, confinée depuis le 7 novembre 2020, a enregistré vendredi, selon le ministère de la santé grec, 1.496 nouveaux cas de coronavirus et 53 morts supplémentaires, portant le bilan total de morts à près de 7.700 dans un pays de 11 millions d'habitants.

En déplacement ce vendredi à Troyes, dans l'Aube, le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal a indiqué que "la fermeture des écoles est une décision loin d'être anodine en terme de décrochage scolaire, de détresse psychologique pour les élèves et en terme d'organisation pour les familles". "Chez nos voisins qui ont choisi de les fermer, comme l'Italie, on ne peut pas dire que la situation épidémique soit vraiment meilleure", a-t-il ajouté.

"Neuf cas de thromboses des grosses veines, atypiques par leur localisation (cérébrale en majorité, mais également digestive), pouvant être associés à une thrombopénie - diminution du nombre de plaquettes dans le sang, NDLR - ou à des troubles de coagulation ont été déclarés", soit six de plus que la semaine précédente, indique l'ANSM dans son dernier point de situation sur la surveillance des vaccins contre le Covid-19.

"Afin de se conformer aux conclusions et aux demandes de ses partenaires japonais, la commission exécutive du CIO a décidé (vendredi) de n'accorder une accréditation qu'aux seules personnes qui occupent des fonctions essentielles et opérationnelles", a indiqué l'instance dans un communiqué.

La nette accélération notée depuis la dernière semaine de février de la mortalité au Brésil s'explique par le manque de respect des gestes barrière et mesures sanitaires et par la propagation rapide du variant d'Amazonie P1, qui serait plus contagieux et plus mortel.

Les contrôles vont se multiplier ce week-end dans les "gares, aéroports et péages routiers", a fait savoir Matignon. Pas moins de 90.000 gendarmes et policiers, dont 4500 rien qu'en Île-de-France, vont être mobilisés dans l'Hexagone pour s'assurer que les restrictions de déplacements sont bien respectées.

Dans ce pays de 19 millions d'habitants, une campagne particulièrement efficace a déjà permis à six millions de personnes de recevoir au moins une dose de vaccin et à plus de trois millions d'être vaccinées. Mais dès ce samedi, plus de 80% de la population sont soumis à un nouveau confinement total, sans même la possibilité de sortir pour acheter des produits de base le week-end.

Le Pérou affronte actuellement une deuxième vague de l'épidémie. Les contaminations sont montées en flèche depuis le début de janvier, après Noël et le Nouvel An. Le ministère péruvien de la Santé a annoncé vendredi que 11.919 cas confirmés avaient été recensés en 24 heures, un nouveau record qui porte à 1.512.384 le nombre total de contaminations dans le pays depuis le début de la pandémie.

Au total, quelque 250.000 professionnels supplémentaires vont pouvoir prêter main forte pour la vaccination, dans le but d'accélérer la cadence. Vétérinaires et dentistes sont désormais autorisés à effectuer les injections. La Haute Autorité de santé (HAS) a donné son feu vert vendredi. Cet avis doit encore être entériné formellement par le gouvernement.

Deux sites viennent d’être mis en ligne pour permettre à chacun de découvrir la richesse des collections du Louvre : collections.louvre.fr , plateforme qui rassemble pour la première fois toutes les œuvres du musée : la base de données "Collections" présente plus de 480 000 œuvres du musée du Louvre et du musée national Eugène-Delacroix. Une nouvelle version du site internet, louvre.fr , plus ergonomique, plus visuelle, plus immersive est également disponible.

Les détournements de vaccins contre le Covid-19 se sont multipliés ces derniers jours dans ce pays d'Amérique latine, où la campagne d'immunisation patine et le virus a déjà fait plus de 300.000 morts.

Après être restée un an exempt de Covid-19, la Nouvelle-Calédonie a recensé le 7 mars ses 9 premiers cas de la maladie, hors quatorzaine obligatoire pour tout passager arrivant, après une introduction du virus via la bulle sanitaire en place avec l'archipel voisin de Wallis et Futuna. Depuis, 63 cas de coronavirus ont été détectés, en grande majorité en quatorzaine ou sur des personnes revenant de Wallis et Futuna ou ayant été en contact avec celles-ci. Mais jeudi, un agent aéroportuaire a été testé positif et a été considéré comme un cas autochtone.

Les autorités du pays ont ordonné un nouveau confinement pour plus de 24 millions de personnes résidant à Manille et ses environs, alors que les hôpitaux de la capitale peinent à absorber une flambée des infections au Covid-19.

Les États-Unis sont le pays le plus touché tant en nombre de morts que de cas, avec 548.089 décès pour 30,1 millions de cas recensés, selon le comptage de l'université Johns Hopkins. Suivent le Brésil avec 307.112 morts (12,4 millions de cas), le Mexique avec 200.862 morts (2,2 millions de cas), l'Inde avec 161.240 morts (11,9 millions de cas), et le Royaume-Uni avec 126.515 morts (4,3 millions de cas).

Un nouveau "digital pass" est en train d'être déployé à New York. Gratuit, sur la base du volontariat et développé en partenariat avec IBM, cet "Excelsior Pass" - c'est son nom - peut être utilisé pour assister à des représentations dans des théâtres, pour accéder à des stades et des salles de sport ou encore des mariages.

Ivaylo Petev, qui a pris en charge la sélection bosnienne en janvier, "se sent bien et ne présente aucun symptôme de la maladie", d'après ce texte.

"Allons bouter le variant anglais hors de France", "Sire ! On en a gros !", "Sorcières, j'suis censée mourir sur le bûcher, pas crever de faim", "L'histoire vivante c'est nous, ne nous laissez pas mourir de faim", "La culture ne se limite pas à l'opéra" : sur leurs pancartes, les manifestants ont affiché leur désarroi et leurs inquiétudes dans les rues du centre-ville d'Avignon, ont constaté des journalistes de l'AFP.

"On connaît le meilleur antidote, il s'appelle la vaccination. On a des semaines très difficiles à passer, comme les Italiens, comme les Allemands. On se serre les coudes."

En déplacement dans la Drôme, le Premier ministre Jean Castex a fait un nouveau point sur l'épidémie. "Nous voilà très clairement dans une troisième vague, avec des variants qui progressent, dont on sait qu'ils sont plus contagieux, plus dangereux, qu'ils touchent davantage de jeunes, de personnes pas forcément atteintes de comorbidités", a rappelé le chef du gouvernement.

Nouvelles restrictions déjà décidées ou à venir, hôpitaux menacés de déborder, appels à fermer les écoles, lassitude qui s'installe : la France est dans une situation très difficile à cause d'une épidémie de Covid-19 qui n'en finit pas. La situation épidémique est "critique avec l'entrée en action de la troisième vague et la prédominance du variant britannique", a reconnu Matignon vendredi, en annonçant des contrôles intensifiés dans les "gares, aéroports et péages routiers". Un avertissement en vue aussi de prévenir les départs des zones rouges alors que le week-end est placé sous une météo clémente.

"Une course contre la montre est engagée", a poursuivi Matignon dans un communiqué, après une rencontre entre le Premier ministre Jean Castex et les préfets et responsables sanitaires des 19 départements concernés par les nouvelles restrictions. Les trois derniers à rejoindre la liste de ces départements sont le Rhône, l'Aube et la Nièvre.

Les mesures s'y appliquent à partir du samedi 27 mars, comme c'est déjà le cas dans 16 autres, dont toute l'Ile-de-France: pas de déplacements à plus de 10 km sans dérogation, pas de sortie du territoire sans motif impérieux, nouveaux commerces fermés et demi-classes en lycée. 24 autres département sont sous vigilance renforcée, comme le Jura où la préfecture a durci les mesures sanitaires face à "une forte accélération de la circulation du virus".

"Ces semaines qui viennent seront difficiles, nous prendrons toutes les mesures utiles en temps et en heure et il n'y a, à mes yeux, aucun tabou", a averti le président de la République, Emmanuel Macron jeudi soir.