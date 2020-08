EN DIRECT - Finale PSG-Bayern : 3000 policiers et gendarmes mobilisés dimanche à Paris pour faire respecter les règles sanitaires

L'OMS ÉVOQUE LE CAS DES MALADES "LONGUE DURÉE"





Comme nous vous l'expliquions dans cet article, de plus en plus de témoignages montrent le chemin de croix des malades du coronavirus qui ont des symptômes de "longue durée". Lors d'une conférence de presse, le chef de l'OMS a tenu à évoquer cette question assurant "entendre" leur désarroi. "Ces patients veulent trois choses: la reconnaissance de leur maladie, des services pour les aider à se rétablir et plus de recherches sur les effets à long terme de cette nouvelle maladie", a expliqué Tedros Adhanom Ghebreyesus.





Le directeur général de l'agence, qui a souligné qu'il restait encore de nombreuses choses à apprendre sur le Covid-19, a cependant eu un "message" pour ces patients : "Nous vous entendons haut et fort, et nous nous engageons à travailler avec les pays pour vous assurer de recevoir les services dont vous avez besoin et à faire progresser la recherche pour mieux vous servir."