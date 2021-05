EN DIRECT - Covid-19 : l'obligation du port du masque allégée en Seine-et-Marne et en Ardèche

DÉPLACEMENT DE MACRON MERCREDI





Emmanuel Macron se déplacera mercredi à Pont-Sainte-Marie (Aube) pour marquer le coup de la réouverture des activités sportives. Sur place, il s'entretiendra avec des jeunes, des animateurs sportifs et des bénévoles de clubs de foot et de tennis et assistera aux entrainements.





Accompagné des Jean-Michel Blanquer et Roxana Maracineanu, il en profitera aussi pour présenter le nouveau dispositif "Pass Sport", destiné à aider les jeunes, et les personnes en situation de handicap à pratiquer une activité sportive via un financement de leur inscription.





Ce mercredi, les activités sportives de plein air vont reprendre mais dans une limite de 10 personnes, uniquement sans contact. Il en sera de même pour les compétitions sportives de plein air amateures avec, cette fois, une limite de 50 personnes, toujours sans contact. Les mineurs pourront également pratiquer de nouveau une activité sportive en intérieur.