EN DIRECT - Covid : la Belgique place Paris en "zone rouge" pour y restreindre les déplacements

CONSEIL DES MINISTRES





Le renforcement des mesures déclenché à Marseille et dans les Bouches-du-Rhône est-il envisageable ailleurs en France et notamment en Ile-de-France ? Le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal répond que "d'autres mesures peuvent intervenir en fonction de l'évolution de l’épidémie et du travail entre les préfets et les élus. Cela peut être le cas à Paris et dans l'Ile-de-France dans les prochains jours (...). Rien n'est exclu par principe. Vous constatez aussi que la circulation du virus est importante dans la capitale et dans un certain nombre de départements de la petite couronne, sur la région Ile-de-France, il y a aussi une préoccupation, évidemment, les préfets et les élus sont en lien constant pour préparer d'éventuelles nouvelles mesures."