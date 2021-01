EN DIRECT - Covid : les États-Unis dépassent la barre des 25 millions de cas recensés

BRÉSIL





L'État d'Amazonas au Brésil, confronté à une nouvelle vague de Covid-19, a décidé samedi d'imposer un confinement et d'interdire la vente des biens non essentiels pour tenter d'endiguer une forte hausse des contaminations et des décès. Ces nouvelles mesures de restriction, qui font suite à dix jours de couvre-feu nocturne, seront en vigueur "pour sept jours à partir du 25 janvier", ont précisé les autorités locales dans un communiqué.

Seuls resteront ouverts les commerces essentiels qui ne pourront vendre que des produits essentiels, alimentaires, d'hygiène et de nettoyage, ainsi que les médicaments. Une seule personne par foyer sera autorisée à se rendre dans les établissements ouverts au public, et seules les livraisons de produits essentiels seront autorisées.





Avec plus de 258.500 cas confirmés et plus de 7000 morts enregistrés, l'Amazonas est l'État du Brésil qui compte la plus forte proportion de décès (170 sur 100.000). La virulence de la seconde vague dans cet État pourrait être due à un variant du coronavirus, plus contagieux.