EN DIRECT - Covid-19 : le couvre-feu de retour en Martinique et à La Réunion

CASTEX DÉFEND LA MÉTHODE DU GOUVERNEMENT





Interpellé à l'Assemblée nationale par le président du groupe Libertés et Territoires sur "le choix" d'Emmanuel Macron de "décider seul" pour rendre la vaccination obligatoire pour certaines professions et étendre le pass sanitaire, Jean Castex a défendu la méthode du gouvernement. "Au contraire, le gouvernement a conduit dans la période récente des concertations extrêmement approfondies. Nous avons concertés les partenaires sociaux, les associations d’élus, les secteurs professionnels", a déclaré le Premier ministre. "Tout le monde n’a pas été d’accord (...) mais en particulier sur le pass sanitaire, je constate que les retours qui me sont fait, et l’état de l’opinion publique, montrent une adhésion et un consensus. Il en va de même sur la vaccination obligatoire des soignants et assimilés."