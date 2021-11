EN DIRECT - Covid-19 : 5 millions de morts officiels de la pandémie dans le monde

HONK KONG S'ISOLE DANS SA STRATEGIE "ZERO COVID"





Hong Kong, qui se surnomme elle-même "la ville mondiale de l'Asie", a mis en place des règles parmi les plus strictes au monde, avec notamment une quarantaine de 14 ou 21 jours imposée à tout nouvel arrivant même complètement vacciné. En début de semaine, les autorités ont encore renforcé les mesures sanitaires dans l'objectif de créer une bulle sanitaire avec le continent, alors même que la Chine connaît un nouveau regain épidémique.





La dirigeante de Hong Kong Carrie Lam a déclaré que le rétablissement des voyages transfrontaliers était "plus important" que la réouverture internationale et que la ville devait être encore plus stricte que le continent pour gagner la confiance de Pékin. Un choix qui suscite l'inquiétude des dirigeants de multinationales, qui ont de plus en plus de mal à retenir les talents et à remplacer ceux qui partent, tandis que Londres, New York, Tokyo et Singapour reprennent les réunions en face à face, les conférences et les voyages d'affaires.