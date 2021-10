EN DIRECT - Covid : près de 6.000 nouveaux cas positifs en 24H

DOSE DE RAPPEL





Sur les 6 millions de personnes concernées aujourd'hui par une troisième dose de vaccin, 2 millions en ont bénéficié, ce qui "est trop peu", selon Gabriel Attal : "On voit qu'à partir d'un certain temps et à partir de six mois, la protection conférée par le vaccin commence à diminuer. C'est très important pour les personnes qui sont éligibles de procéder au rappel. Je lance un appel au rappel".





Et pour inciter les plus de 65 ans et les plus fragiles à se vacciner à nouveau, la validité du pass pourrait être à terme soumise à l'injection d'une troisième dose de vaccin. "C'est une possibilité" pour le gouvernement, comme l'a indiqué Gabriel Attal.