EN DIRECT - Crise sanitaire : Castex craint les réveillons, ces "usines à Covid"

DÉPROGRAMMATION DES SOINS





Monopolisés par le Covid, et comme annoncé par Axel Kahn ce matin sur LCI, les hôpitaux et cliniques ont accueilli deux millions de patients de moins que l'an dernier entre mi-mars et fin juin, selon la Fédération hospitalière de France.





Plus de la moitié relève de la "petite" chirurgie : par rapport à la même période en 2019, il manque ainsi près de 1,1 million d'actes ambulatoire (sans nuit à l'hôpital) ou "peu invasifs", dont environ 190.000 opérations de la cataracte et 140.000 coloscopies diagnostiques. S'y ajoutent quelque 330.000 interventions plus "lourdes", dont un millier de greffes d'organes (surtout de reins), et un demi-million de consultations et hospitalisations, dont environ 4.000 infarctus et 5.000 accidents vasculaires cérébraux.





Les données des mois de juillet et août ne montrent "pas de rattrapage dans les mois qui ont suivi" le déconfinement, malgré "un faible frémissement en ambulatoire pendant l'été".