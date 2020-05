EN DIRECT - Les compagnies aériennes envisagent la reprise des vols nationaux en juin

L'AVERTISSEMENT D'OLIVIER VÉRAN





Alors que la France vit son premier week-end de déconfinement, Olivier Véran a tenu à partager un "message d'inquiétude", et a martelé les recommandations indispensables pour lutter contre le coronavirus. Dans son message, publié à la mi-journée sur le compte Twitter du ministère des Solidarités et de la Santé, il s'adresse particulièrement aux plus vulnérables, "les personnes âgées de 65 ans et les personnes porteuses de maladies chroniques, et celles qui sont plus fragiles en cas d'une infection au coronavirus".





Le ministre de la Santé a rappelé les consignes "contraignantes mais nécessaires", notamment celle qui consiste à recevoir le moins possible chez soi : "Si vous devez recevoir des gens chez vous, conservez toujours la distanciation physique d'un mètre. Si vous avez vos petits-enfants et même si vous ne les avez pas vus depuis des semaines, ne cédez pas à la tentation très forte et compréhensible de les serrer dans vos bras."