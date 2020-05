EN DIRECT - Déconfinement : Muriel Pénicaud appelle au télétravail massif jusqu'à l'été

BIENTÔT DE "FORTES TENSIONS" DANS LES TRANSPORTS ?





L'inquiétude serait en train de monter chez les principaux opérateurs publics. Selon un courrier adressé notamment par la RATP et la SNCF au Premier ministre, le 30 avril dernier et dévoilé par Le Point,ils redouteraient des "troubles à l'ordre public" et de "fortes tensions" dans les transports en commun lors du déconfinement.





Ainsi, les consignes du gouvernement semblent impossibles à mettre en place. "Après plusieurs jours de travail et de concertation avec l'ensemble des parties prenantes, il apparaît que les transporteurs ne disposent pas, aujourd'hui, des moyens humains et des matériels de nature à satisfaire à une telle obligation." Les principaux dirigeants de ces entreprises estiment donc qu'à partir du 11 mai, la seule solution sera de "limiter drastiquement les flux en amont", et ce avec l'aide "indispensable "des forces de l'ordre "nationales et municipales".