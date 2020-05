EN DIRECT - Une soixantaine de stations de métro resteront fermées lundi à Paris

RATP





Dès le 11 mai, toutes les gares RER seront ouvertes tout comme les stations de métro en correspondance avec les grandes gares parisiennes (Gare du Nord, Gare de l'Est, Saint Lazare) et les grands pôles de transport (Châtelet, Les Halles, Montparnasse). A l'inverse, la station de métro République, l'une des plus fréquentées du réseau, restera fermée, a détaillé Catherine Guillouard, présidente de la RATP, lors de la présentation du plan de transport.





L'entreprise publique envisage de faire circuler en moyenne 75% des métros - 85% sur la ligne 13, très chargée, et 100% sur les lignes automatiques 1 et 14 -, 75% des RER A et B, 75% des bus et de 80 à 100% des tramways. Pour gérer le flux des voyageurs, "3.400 agents" seront déployés, "un million de stickers ont été déployés" sur tout le réseau pour marquer la distanciation physique et "limiter le croisement de voyageurs", a précisé la RATP.





Pour les voyageurs, il y aura "interdiction de manger et de boire sur le réseau, parce que vous portez un masque", a aussi prévenu la dirigeante du transporteur parisien.