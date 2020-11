EN DIRECT - Déconfinement : plus de 60 arrestations lors de manifestations anti restrictions à Londres

IRLANDE





Le gouvernement irlandais a présenté vendredi son plan pour permettre aux Irlandais de sortir de leur deuxième confinement le 1er décembre puis de passer Noël avec leur famille, malgré la deuxième vague du nouveau coronavirus.





A partir du 1er décembre, les musées, galeries, cinémas, bibliothèques et lieux de culte pourront rouvrir, tout comme les magasins non essentiels, les clubs de gym et les piscines, mais uniquement pour des entrainements individuels. Il sera désormais demandé aux Irlandais de porter des masques dans les rues et environnements de travail bondés, ainsi que dans les lieux de culte. Les restaurants et pubs qui servent à manger pourront eux accueillir de nouveau des clients à partir du 4 décembre, mais pas installer à la même table des personnes issues de foyers différents, qui ont toujours interdiction de se mélanger.





Cette restriction majeure, comme l'interdiction de voyager en dehors de son comté ou à l'étranger (sauf pour le travail), sera cependant levée du 18 décembre au 6 janvier, pour une large période couvrant les fêtes de fin d'année, a indiqué le gouvernement. Jusqu'à trois foyers pourront alors se réunir à l'intérieur.