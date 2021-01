EN DIRECT - Des maires dénoncent "des carences" de l'État dans la livraison des vaccins

LIAISONS MÉTROPOLE-OUTRE-MER





Le gouvernement a communiqué ce samedi les nouvelles modalités de voyage entre l'Hexagone et ses territoires d'outre-mer.





De la métropole vers les Outre-mer :





Au moment de l'embarquement, tous les voyageurs doivent être en mesure de présenter un test PCR négatif réalisé dans les 72h précédant le vol. Cette mesure ne s'applique néanmoins pas pour les trajets vers la Nouvelle-Calédonie, Wallis-et-Futuna et la Polynésie Française, d'autres mesures ayant été adoptées par les autorités locales. À noter que les passagers à destination de la Nouvelle-Calédonie, de Wallis-et-Futuna, de la Polynésie Française (avec des adaptations locales), de la Guyane et de Mayotte doivent aussi justifier d'un motif impérieux.





Des Outre-mer vers la métropole :





Lors de l'embarquement, les passagers doivent présenter un test PCR Covid 19 négatif réalisé dans les 72h avant le vol au départ de Mayotte, de La Réunion et de la Guyane (à compter du lundi 18 janvier). Par ailleurs, au départ de la Guyane, de Mayotte et de La Réunion, les passagers doivent remplir une attestation sur l’honneur déclarant l’absence de symptômes, les engageant à un auto-isolement pendant 7 jours après l’arrivée et à effectuer un test PCR à la fin de l’isolement (à compter du lundi 18 janvier). Dans certains cas (Nouvelle-Calédonie, Wallis-et-Futuna, Polynésie Française, Guyane et Mayotte), il faut également justifier d’un motif impérieux.

Des Outre-mer vers les Outre-mer





Les passager doivent présenter les résultats d'un test PCR Covid 19 négatif réalisé dans les 72h, à compter du 18 janvier, lors de l'embarquement pour les liaisons entre :

• Mayotte et la Réunion (déjà en vigueur),

• la Guyane et les Antilles,

• Saint-Martin/Saint-Barthélemy et la Guadeloupe/Martinique.





Au départ de la Guyane, de Mayotte et de La Réunion, les voyageurs doivent remplir une attestation sur l’honneur déclarant l’absence de symptômes, les engageant à un auto-isolement pendant 7 jours après l’arrivée et à effectuer un test PCR à la fin de l’isolement (à compter du lundi 18 janvier). À noter qu'une justification de motif impérieux doivent être présentée par les passagers voyageant entre La Réunion et Mayotte, entre Guyane et Antilles et entre Saint-Martin et Guadeloupe/Martinique.





Pour tous ces types de liaison, le port du masque reste obligatoire dans l’avion et dans les aéroports.