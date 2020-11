EN DIRECT - Allocution d'Emmanuel Macron : suivez notre édition spéciale

COUPER LA BÛCHE EN DEUX À NOËL ?





"Il ne faut pas manger avec papy et mamie, même à Noël, même si on a pris des précautions", met en garde le professeur Rémi Salomon, président de la Commission médicale d'Établissement de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris, sur France info. "On coupe la bûche de Noël en deux, papy et mamie mangent dans la cuisine, et nous on mange dans la salle à manger."