EN DIRECT - Jean-Michel Blanquer : "L'école, en  mai, ne sera pas une garderie"

BILAN





De nouveaux chiffres sont tombés cette nuit et ils sont records. Plus de 4 millions de cas de Covid-19 ont été officiellement déclarés dans le monde, dont plus des trois quarts en Europe et aux Etats-Unis, selon un comptage réalisé par l'AFP samedi soir. L'Europe est le continent le plus touché par l'épidémie, avec 1.708.648 cas et 155.074 décès, suivi par les Etats-Unis, qui répertorient 1.305.544 cas et 78.320 décès.