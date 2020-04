EN DIRECT - En visite dans une exploitation bretonne, Macron rend hommage au monde agricole

DÉCONFINEMENT DANS LES TRANSPORTS





Interrogé sur les transports à l'heure du déconfinement, Jean-Baptiste Djebbari affirme vouloir "construire une doctrine sanitaire" dans les transports en "coordination avec les élus", afin qu'elle "prenne compte de l’hétérogénéité des situations territoriales".

S'agissant des "outils de protections sanitaires", le Secrétaire d'Etat aux Transports a fait savoir que les mesures concernant les masques et la distanciation sociale seront "clarifiées et feront partie intégrale du plan", tout comme une "amélioration drastique des procédures de nettoyage et de désinfection, la régulation de personnels et de passagers dans les rames et le lissage des heures de pointes".