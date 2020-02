EN DIRECT - Coronavirus : la France renforce les mesures de surveillance pour les personnes de retour de Chine

FESTIVAL DU CINÉMA ASIATIQUE DE VESOUL





Le Festival international des cinémas d'Asie (Fica), qui doit se dérouler à Vesoul mi-février, doit effectuer quelques réajustements en raison de l'épidémie de coronavirus puisque le président du jury et une réalisatrice en compétition ont renoncé à se déplacer, indiquent les organisateurs.





Le cinéaste chinois Pema Tseden, qui devait présider le jury, ainsi que la réalisatrice chinoise Wang Jing, dont le film "Changfeng Town" est en compétition pour le Cyclo d'Or décerné par le festival vésulien, resteront tous deux en Chine, a indiqué à l'AFP le créateur du Fica, Jean-Marc Thérouanne.





"Ces deux cinéastes sont en très bonne santé, mais ils suivent les recommandations du gouvernement chinois qui demande aux gens de ne pas bouger et de ne pas quitter le territoire, par principe de précaution", a expliqué M. Thérouanne. "C'est une réaction de sagesse et de bon sens, il faut prendre les mesures sanitaires nécessaires et ne pas tomber dans la psychose", estime M. Thérouanne. "En 26 ans de festival nous en avons vu d'autres et on reste 'zen', ce qui est normal pour un festival asiatique !", plaisante-t-il.