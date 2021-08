EN DIRECT - Covid-19 : "Le quoi qu'il en coûte, c'est fini", prévient Bruno Le Maire devant le Medef

EFFICACITÉ VACCINALE





Après celle des États-Unis, une étude conduite au Royaume-Uni apporte des chiffres sur l'efficacité amoindrie des vaccins six mois plus tard. L'efficacité du vaccin Pfizer, à 88% un mois après la première dose, tomberait à 74% cinq à six mois plus tard, selon ces données obtenues suite à 1,2 million de tests et de participants.





L'efficacité du vaccin britannique AstraZeneca, elle, serait de 77% un mois après la deuxième dose et à 74% cinq à six mois plus tard. "À mon avis, le pire scénario serait de voir une protection inférieure à 50 % pour les personnes âgées et les travailleurs de la santé d'ici l'hiver", a avancé le Pr Tim Spector, scientifique principal de l'étude, cité par le Guardian.