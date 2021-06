EN DIRECT - Les discothèques se disent prêtes à rouvrir le 30 juin

RAPPROCHER LA SANTÉ HUMAINE ET ANIMALE





Pour éviter de nouveaux Covid, quatre académies scientifiques appellent à faire sauter les cloisons entre santé humaine et santé animale en termes de formation et de recherche.





"Les crises sanitaires récurrentes que nous venons de connaître ont toutes une origine animale", écrivent les Académies vétérinaire, de médecine, des sciences et de pharmacie. Elles rappellent "que 60% des maladies infectieuses humaines existantes et 75% au moins des maladies infectieuses émergentes chez l'Homme sont d'origine animale". Outre le Covid-19, elles citent aussi le sida, la crise de la vache folle, les épidémies de Sras et de Mers, etc.





Dans le cas du Covid-19, ce rapprochement "aurait permis de perdre moins de temps avant l'utilisation pratique des appareils de diagnostic par PCR mis à disposition par les laboratoires vétérinaires", estiment-elles.