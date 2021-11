EN DIRECT - Covid-19 : plus de 21.000 nouveaux cas en France en 24h, 57 décès enregistrés

CINQUIÈME VAGUE : "LA FRANCE VA ÊTRE TOUCHÉE", SELON LE PR FLAHAULT





"La vague qui arrive sur l'ouest de l'Europe et frappe notamment l'Autriche, l'Allemagne et les Pays-Bas devrait avoir la même force en France. Il n'y a aucune raison qu'il en soit autrement donc plus on agit tôt moins c'est impactant sur le plan sanitaire, social et économique", a réagi ce vendredi sur LCI le Professeur Antoine Flahault, épidémiologiste, estimant que toutes les mesures de prévention n'étaient pas mises en place.





"Il n'est pas certain que la troisième dose soit la martingale. C'est évident pour les plus de 65 ans, car l'immunité baisse avec l'âge, mais il ne faut pas parier sur le vaccin seulement. La ventilation ou le masque sont très importants et puis il y a des nouveaux médicaments qui arrivent. Par ailleurs, tous les lieux publics devraient être équipés de purificateurs d'air", a-t-il poursuivi.