EN DIRECT - Washington confirme le don à l'étranger de 80 millions de doses de vaccins anti-Covid

MACRON PAS FAVORABLE À LA VACCINATION OBLIGATOIRE "À CE STADE"





Emmanuel Macron ne souhaite pas rendre obligatoire la vaccination contre le Covid-19 pour l'instant. "Est-ce qu'il faut la rendre obligatoire ? À ce stade, je ne crois pas", a-t-il indiqué au cours d'une discussion avec une trentaine de retraités à Martel, au deuxième jour de son déplacement dans le Lot.





"Pour les Françaises et les Français, quand quelque chose est obligatoire, ça déploie des anticorps. Les gens quand on leur laisse la liberté, on les convainc. Si on leur dit 'c'est obligatoire', ils vont dire 'ouh la, qu'est-ce qu'il nous fait ?' Donc je crois que l'adhésion monte", a estimé le chef de l'État. De plus, "les gens voient les faits et ont envie de retrouver une vie normale. Donc je crois pouvoir dire que c'est mieux de laisser les choses comme ça".





Le président de la République a toutefois noté qu'"à un moment donné, si la science nous dit 'il faut atteindre 80-90% (de taux de vaccination, ndlr) de la population pour avoir l'immunité (collective), on a un problème dans le pays car on n'arrive plus à convaincre', on peut peut-être se poser la question". Mais "je n'en suis pas là", a-t-il conclu.