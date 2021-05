EN DIRECT - Covid-19 : "Les 15 jours à venir sont cruciaux" pour passer "un été tranquille"

ORGANISATION DU CONCERT-TEST





"On travaille depuis le mois de décembre sur ce projet en collaboration avec l'équipe de Barcelone qui était la première à organiser un concert-test", explique sur LCI Marie Sabot, membre de l'équipe organisatrice du concert. "Ils nous ont beaucoup mis sur la voie et donné des pistes. Ils ont communiqué directement avec l'équipe de scientifiques que l'on a monté à Paris avec l'AP-HP et de là est parti le protocole, les discutions avec les autorités et le montage du projet", rapporte-t-elle.