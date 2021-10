EN DIRECT - Pass sanitaire : le Sénat veut imposer une "clause de revoyure"

EFFET DE L'ÉPIDÉMIE SUR L'EMPLOI





L'impact de la pandémie de Covid-19 sur l'emploi s'est avéré être plus fort que prévu, selon les estimations de l'Organisation internationale du travail (OIT) publiées mercredi, qui montrent qu'il y a aura plus d'heures de travail perdues en 2021 à cause de la crise sanitaire que prévu.





L'OIT prévoit que le nombre global d'heures travaillées en 2021 se situera 4,3% en dessous des niveaux d'avant la pandémie, au quatrième trimestre 2019, et non à -3,5 comme le prévoyait l'OIT en juin. L'organisation montre que les pays riches sont parvenu à enregistrer une reprise en 2021, mais pas les pays à faible revenu.





Dans les différentes parties du monde, l'Europe et l'Asie centrale ont connu les pertes les plus faibles en heures travaillées en comparaison aux niveaux d'avant la pandémie, avec une diminution de 2,5%, tandis que l'Afrique, les Amériques et les États arabes enregistraient des baisses aux alentours de 5 à 6%.





"La trajectoire actuelle du marché du travail est marquée par une reprise stagnante, avec l'apparition de risques majeurs de détérioration, et par de grands écarts entre économies développées et économies en développement", a commenté le directeur général de l'OIT, Guy Ryder. Il a alerté notamment sur "la disponibilité inégale des vaccins et des capacités de relance budgétaire" et appelé à "corriger cela au plus vite".