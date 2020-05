EN DIRECT - Blanquer recense 70 cas de coronavirus sur les 40.000 écoles rouvertes

EMPLOI





Pour Yves Veyrer, secrétaire général de Force ouvrière (FO), "toutes les aides au entreprises doivent être contrôlées et conditionnées, notamment à la non suppression des emplois". Le syndicaliste, interrogé par Pascale de la Tour du Pin sur LCI, développe : "On voit que situation devient parfois un prétexte pour prendre des dispositions qui sont dans les têtes actionnaires des entreprises depuis un moment, il faut absolument supprimer le versement des 140 milliards de dividendes, et conditionner les aides publiques."