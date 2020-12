EN DIRECT - Jour-J pour la vaccination en France : Mauricette, 78 ans, est la première vaccinée

LA MISE EN GARDE DU PATRON DE L'OMS





La pandémie provoquée par le coronavirus ne sera pas la dernière et les tentatives pour améliorer la santé humaine sont "vouées à l'échec" si on ne s'attaque pas au changement climatique et au bien-être animal, estime le patron de l'Organisation mondiale de la santé.





Tedros Adhanom Ghebreyesus condamne aussi l'engrenage "dangereusement myope" qui consiste à dépenser de l'argent sans compter lorsque flambe une épidémie mais à ne rien faire pour se préparer à la prochaine. "L'histoire nous dit que ce ne sera pas la dernière pandémie et les épidémies sont une réalité de la vie", a-t-il indiqué. "Pendant trop longtemps, le monde a fonctionné selon un cycle de panique et de négligences. Nous jetons de l'argent sur une épidémie et quand elle est terminée, nous l'oublions et ne faisons rien pour empêcher la suivante."