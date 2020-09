EN DIRECT - La pandémie du coronavirus a fait plus de 921.000 morts dans le monde, selon une nouvelle estimation

CORÉE DU SUD

La Corée du Sud va assouplir temporairement ses mesures de restriction anti-coronavirus dans la région de Séoul après une baisse des contaminations, indiquent les autorités dimanche. Les mesures, qui avaient été au contraire renforcées le mois dernier dans cette zone, seront assouplies à partir de lundi et pour deux semaines. Les bars reprendront leurs activités normales alors qu'ils étaient réduits à la vente à emporter, les restaurants et les pâtisseries reprendront leurs horaires normaux et les salles de sport rouvriront. Mais les grands rassemblements sont toujours interdits et les boites de nuit et bars à karaoké restent fermés.