EN DIRECT - Le coronavirus a fait plus de 916.000 morts dans le monde, selon une nouvelle estimation

ETATS-UNIS





Deux institutrices de Floride ont décidé de rendre la distanciation sociale amusante.





Kim Martin, citée par CNN, confie : "nous leur avons donné les clés de leur voiture et nous leur avons dit que, comme pour les véhicules motorisés, ils devraient rester à l’intérieur de leur voiture tout le temps et porter un masque quand ils en sortent. Nous jouons sur ce concept de voiture pour transformer la distanciation sociale en un concept fun et amical pour les enfants." Pour le plus grand bonheur des petits...