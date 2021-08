EN DIRECT - Pass sanitaire : 5e jour de mobilisation, à Paris un premier cortège s'est élancé

GABRIEL ATTAL





"Il y a une grande majorité claire de Français qui fait le choix responsable de la vaccination" a déclaré le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal ce vendredi sur LCI, indiquant voir surtout de "la confiance" et de "la conviction" et non de la défiance. "On a une infime minorité qui est dans l'instrumentalisation politique c'est totalement irresponsable", a-t-il ajouté.





"Vous pouvez avoir 200.000 français qui manifestent et deux ou trois fois plus qui se rendent au même moment en centre vaccination pour se faire vacciner", a-t-il indiqué, déplorant "qu'on en parle pas assez". Et de préciser : "Je ne stigmatiserai jamais les Français qui se questionnent, ma fonction c'est d'échanger avec eux".