EN DIRECT - Vaccin contre le Covid-19 : Olivier Véran invité du 20h de TF1

DÉFIANCE





Emmanuel Macron s'inquiète, dans un entretien à L'Express publié mardi, de la "crise d'autorité" qui touche la politique mais aussi la science à l'occasion de l'épidémie de Covid-19.





"Toutes les sociétés contemporaines vivent cette espèce d'horizontalisation de la société, de la contestation de toute forme d'autorité, y compris de l'autorité académique et scientifique", déclare le chef de l'Etat dans ce long entretien qui s'est déroulé jeudi en visioconférence alors qu'il venait de s'isoler à La Lanterne, à Versailles, après avoir été déclaré positif au Covid-19. "Les conséquences psychologiques et sociales sont terribles car on finit par ne plus croire en rien", ajoute-t-il, en décrivant "le cercle vicieux: un nivellement, qui crée du scepticisme, engendre de l'obscurantisme et qui, au contraire du doute cartésien fondement de la construction rationnelle et de la vérité, conduit au complotisme".