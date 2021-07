EN DIRECT - 18.000 cas de Covid-19 dans les dernières 24 heures, une hausse jamais vue, selon Véran

ROYAUME-UNI





L'ancien conseiller de Boris Johnson, Dominic Cummings, s'est livré à une nouvelle charge contre le Premier ministre britannique, affirmant que le chef du gouvernement conservateur était réticent à ordonner un deuxième confinement car ceux qui mouraient avaient plus de 80 ans.





Après avoir longuement étrillé Boris Johnson sur son blog, sur Twitter et pendant sept heures d'audition devant une commission parlementaire il y a deux mois, Dominic Cummings, qui a quitté Downing Street à l'automne dernier sur fond de luttes internes, a accordé une longue interview à la BBC, diffusée mardi soir.





Dans un extrait de l'interview publié avant sa diffusion, Dominic Cummings affirme qu'à l'automne dernier, Boris Johnson résistait à l'avis des scientifiques et de l'opposition travailliste d'ordonner un deuxième confinement car il estimait que "les confinements ne fonctionnent pas" et que "les gens qui meurent sont tous essentiellement âgés de plus de 80 ans et on ne peut pas tuer l'économie juste parce que des gens meurent à plus de 80 ans".