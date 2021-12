EN DIRECT - Covid-19 : 208.000 nouveaux cas en 24 heures et 17.856 personnes hospitalisées

BELGIQUE : SHOW MUST GO ON





Le gouvernement belge annule finalement sa décision de fermer les théâtres, cinémas et salles de spectacle, après avoir été désavoué hier par la justice. Le Conseil d'Etat, plus haute juridiction administrative du pays, avait suspendu mardi la fermeture des "lieux clos du secteur culturel", suite au recours en référé d'un producteur de théâtre. La mesure, annoncée la semaine dernière par le Premier ministre Alexander De Croo, avait provoqué une fronde des milieux artistiques, et de nombreuses salles avaient ouvert en dépit de l'interdiction.

Les cinémas, qui n'étaient pas inclus dans la décision du Conseil d'État, pourront donc rouvrir, eux aussi.